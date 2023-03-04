Российские силы сбили три украинских вертолета за сутки

Истребители ВКС России сбили два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины, еще один вертолет был уничтожен средствами противовоздушной обороны РФ. Также Киев лишился 11 беспилотников за сутки, сообщило Минобороны РФ.

Истребители уничтожили вертолеты над Донецкой народной республикой и Днепропетровской областью. Средства ПВО сбили третью машину в небе над Запорожской областью, а также ликвидировали 12 снарядов РСЗО HIMARS. Кроме того, за сутки авиация, ракетчики и артиллерия РФ нанесли поражение 83 артиллерийским подразделениям СУ на огневых позициях, живой силе и технике в 197 районах.

На Купянском направлении уничтожены более 90 украинских боевиков, один танк около Новоселовского в Луганской народной республике, Гряниковки, Тимковки и Табаевки Харьковской области.

На Красно-Лиманском направлении киевский режим лишился 150 военных, двух БМП, пяти боевых бронемашин, машины РСЗО «Град» под Ямполовкой в ДНР, Червонопоповкой и Кузьминым в ЛНР.

На Донецком направлении при поддержке авиации и артиллерии ВС РФ киевский режим лишился 490 боевиков убитыми и ранеными, танка, трех БМП.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях 80 военных ВСУ и танк ликвидированы около Водяного, Угледара, Новополя в ДНР, Щербаков и Каменского Запорожской области.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожены свыше 70 служащих ВСУ.

Всего за сутки киевский режим потерял две артиллерийские системы М777 производства США, радиолокатор наведения ракет украинского ЗРК «С-300», две гаубицы «Мста-Б», четыре гаубицы Д-30 и три – Д-20.

Москва, Наталья Рязанова

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