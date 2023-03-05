ВС РФ уничтожили более 500 украинских боевиков за сутки

Вооруженные Силы РФ уничтожили порядка 540 украинских боевиков за сутки. Самые крупные потери противник понес на Красно-Лиманском и Донецком направлениях, сообщило Минобороны РФ.

На Купянском направлении «Западная» группировка российских войск около Гряниковки и Масютовки Харьковской области ликвидировала до 40 боевиков.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» нанесла поражение противнику под Ямполовкой Донецкой Народной Республики, Невским, Червонопоповкой, Червоной Дибровой и Кузьминым Луганской Народной Республики. Киевский режим лишился до 180 человек.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск лишили ВСУ более 210 военных. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» ликвидировала до 80 боевиков около Угледарв, Новомихайловки, Павловки и Шевченко в ДНР.

На Херсонском направлении ВС РФ нанесли огневое поражение подразделениям противника и уничтожили более 30 военных.

Всего за сутки российские силы нанесли поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 207 районах. Ликвидированы пункты управления украинскими беспилотниками и средствами РЭБ под Авдеевкой в ДНР, командно-наблюдательные пункты подразделений ВСУ около Нетайлово в ДНР и Успеновки в Запорожской области, командный пункт признанного террористическим и запрещенного в РФ националистического полка «Азов».

ВСУ также лишились двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, артиллерийской системы М777 и самоходной артиллерийской установки М109 «Paladin» производства США. Огневая сила киевского режима уменьшилась на 14 боевых бронемашин, три БМП, три самоходных гаубицы «Гвоздика», самоходный миномет «Тюльпан», боевую машину РСЗО «Смерч», также гаубицу «Мста-Б», две гаубицы Д-30, гаубицу Д-20, пусковую установку ЗРК «Бук-М1».

Также за сутки ликвидированы склады с боеприпасами механизированных бригад ВСУ под Тоненьким и Авдеевкой в ДНР, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения около Новоивановки Запорожской области.

«Средствами противовоздушной обороны в ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено шесть снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч», уничтожено 12 украинских беспилотников», – добавил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Москва, Наталья Рязанова

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