ВСУ готовят удар по Мелитополю – командир батальона «Восток»

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на южном направлении. Целью украинских войск может стать Мелитополь. Об этом Ходаковский написал в своем телеграм-канале.

«Противник готовится к наступлению, в его подразделения поступает импортная техника и вооружение, а «разведчики все получили пистолеты для боев в городе» – это следует из информации, полученной в результате утечки с каналов связи», – отметил комбат.

По его словам, точная цель удара неизвестна, однако военные ВСУ предполагают, что ей станет Мелитополь. Готовящаяся контратака призвана «подорвать моральный дух и разорвать логистику», – добавил Ходаковский.

Напомним, 3 марта врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий своим указом наделил город Мелитополь статусом столицы региона. Территория области, согласно документу, разделена на 16 административных единиц.

Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ формирует группировку для весеннего наступления на освобожденную часть Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря. «Основная задача – рассечь нашу группировку и перерезать сухопутный коридор в Крым», – сказал он РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

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