Российская армия нанесла значительный урон Вооруженным силам Украины за последние сутки. ВСУ потеряли два военных самолета и вертолет. В общей сложности за 24 часа уничтожены до 500 украинских военных, сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции. Кроме того, российскими войсками поражены порядка 40 единиц военной техники ВСУ, включая артиллерию и ПВО.

Истребители ВКС России сбили в воздушной бою украинский истребитель Су-27 в районе Трудооленовки Запорожской области. Также в районе Новопавловки Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8. Кроме того, средствами ПВО в районе Красноармейск Донецкой народной республики сбит украинский истребитель МиГ-29.

Ведомство также сообщило, что за сутки уничтожены 9 беспилотников ВСУ в ЛНР, ДНР, Харьковской, Сумской и Запорожской областях. Также за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».

На Купянском направлении ВС России поразили украинские подразделения в районах Тимковки Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих убитыми, две боевые бронемашины и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено свыше 160 украинских военных, один танк, три БМП, пять боевых бронемашин, три автомобиля и одна боевая машина РСЗО «Град». Поражение нанесено живой силе и технике ВСУ в районах Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.

На Донецком направлении за прошедшие сутки под ударами артиллерии и в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск ВСУ потеряли уничтожено до 225 военнослужащих, пять БМП, девять боевых бронемашин, пять пикапов, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО «Ураган» и гаубицу Д-30.

Кроме того, в районе населенного пункта Дачное в ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ, а в районе Часов Яр (ДНР) – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российская артиллерия нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара, Пречистовки и Новоселки в ДНР. За сутки на этих направлениях уничтожено до 65 военнослужащих, две боевые бронемашины, два пикапа, а также боевые машины РСЗО «Ураган» и «Град».

На Херсонском направлении огнем артиллерии разбиты три боевые бронемашины, восемь автомобилей и одна самоходная гаубица «Акация».

Всего в течение суток ВС России нанесли нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117 районах.

В районе населенного пункта Троицкое в ДНР уничтожена самоходная огневая установка украинского ЗРК БУК-М1. В районе Андреевки (ДНР) ВСУ лишились радиолокатора наведения ЗРК С-300. Также в районе Гуляйполе Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Всего с начала проведения СВО, по информации Минобороны России, уничтожены: 396 самолетов, 217 вертолетов, 3345 беспилотников, 410 зенитных ракетных комплексов, 8192 танка и других боевых бронемашин, 1054 боевые машины РСЗО, 4284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8771 единица специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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