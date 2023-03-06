Залужный выступил за продолжение обороны Бахмута – офис Зеленского

В офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий группировкой войск «Хортица» Александр Сырский высказались за продолжение обороны Бахмута (Артемовска) и укрепление позиций украинской армии в городе.

В заявлении офиса президента говорится, что Зеленский провел ставку верховного главнокомандующего, на которой обсуждалась ситуация в Бахмуте, передает «Страна.ua». Президент Украины задал вопрос Залужному и Сырскому относительно дальнейших действий. «Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте», – сказано в заявлении.

Ранее сегодня немецкая газета Bild сообщила о разногласиях между Зеленским и Залужным по вопросу обороны Бахмута. По данным источников издания в политическом руководстве Украины, главком ВСУ предлагал оставить Бахмут по тактическим соображениям – украинская армия несет большие потери.

Вместе с тем, сегодня, 6 марта, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что город «имеет больше символическое значение, чем стратегическое». Глава Пентагона при этом отметил, что сдача Бахмута «не обязательно будет означать, что русские изменили ход сражений», сообщает РИА «Новости».

Напомним, в минувшую пятницу, 3 марта, советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что Артемовск практически взят в окружение, российские силы действительно находятся в центре города. «Кольцо окружения практически смыкается», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Москва, Наталья Петрова

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