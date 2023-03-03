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Пятница, 3 марта 2023, 15:58 мск

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«Кольцо смыкается»: Артемовск практически взят в окружение – советник врио главы ДНР

Фото: «Яндекс.Карты»

Артемовск (Бахмут) практически взят в окружение, российские силы действительно находятся в центре города. Об этом сообщил в пятницу советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия-1».

«Кольцо окружения практически смыкается», – сказал он.

Он добавил, что есть сведения, что украинские войска собираются покинуть город. Советник врио главы ДНР считает, что Киев попытается спасти остатки регулярных подразделений и бросит мобилизованных в городе, чтобы замедлить продвижение российских сил.

До этого командир ВСУ с позывным «Мадьяр» заявил, что его подразделение получило приказ командования немедленно покинуть Артемовск. По его словам, приказ поступил вечером 2 марта «в критический момент». «Я в первую очередь военный, поэтому не буду комментировать приказы командования обороны Артемовска. Выполняем приказ», – заявил он на видео в Telegram.

Также сообщалось, что некоторые украинские подразделения с вечера 2 марта запрашивают у командования разрешение на отступление из Артемовска. Запросы подали нацформирования, а также подразделения спецназначения СБУ и Нацгвардии, информирует телеграм-канал «Военная хроника».

Донецк, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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