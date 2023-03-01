Украинские боевики заявляют об очень больших потерях в Артемовске

Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мадьяр записал видео из Артемовска (Бахмута), в котором рассказал о тяжелой обстановке, а также о том, что решение о целесообразности продолжать держать оборону должно принять «верховное руководство», – сообщает украинское издание Страна.ua.

В видеообращении, размещенном в Telegram-канале, Мадьяр говорит, что «в городе (Артемовске, – прим.ред.) и вокруг него ситуация тяжелая», и что «решение о целесообразности дальнейшей обороны Бахмута должно принять верховное командование».

Следует отметить, что командир подразделения ВСУ также опубликовал комментарии своих бойцов, один из которых заявил, что дальнейшее пребывание в Артемовске (Бахмуте) нецелесообразно из-за очень высоких потерь.



Украинский боевик говорит в видеоролике: «Рота живет здесь одну ночь. В день мы теряем роту или две. Нужно организованно отступать на новые рубежи».

Киев, Иван Бабурин

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