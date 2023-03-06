ВСУ будет бодаться за Артемовск до конца, и это очевидно. Мы должны делать свою работу тоже до конца – Пригожин

Для блокировки в Бахмуте Вооруженных силы Украины ЧВК «Вагнер» необходима бесперебойная поставка боеприпасов. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин, отвечая на вопрос о заявлении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по снятию окружения с города.

В аудио-заявлении, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд» на запрос издания «Аргументы недели», Пригожин подчеркнул, что противник создал несколько группировок в Славянске, Северске, Часов Яре и в Константиновке.

«ВСУ будет бодаться за Артемовск до конца, и это очевидно. Мы должны делать свою работу тоже до конца. Но когда весь мир собирается вокруг тебя, то необходимо, чтобы кто-то с тобой взаимодействовал. Поэтому мы и стучимся во все двери», – отметил предприниматель важность поставок боеприпасов.

Бахмутское направление является на текущий момент самой горячей точкой в зоне СВО. За Бахмут и его окрестности идут тяжелые бои на протяжении нескольких месяцев. Наступление на этом участке фронта ведут штурмовые отряды ЧВК «Вагнер». Противник пытается остановить продвижение «музыкантов», с этой целью в район Бахмута регулярно перебрасывается подкрепление для ВСУ, но они несут тяжелые потери в боях с «вагнеровцами».

Москва, Степан Проханов

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