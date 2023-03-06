Крупнейшим работодателем на Украине названы ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ является крупнейшим работодателем в стране, – сообщает в понедельник, 6 марта, украинский портал новостей «Лига».

В интервью порталу Резников сказал: «Минобороны сэкономило 100 млрд. грн. за счет отказа от выплат доплаты в 30 тысяч гривен военным, которые служат не на передовой. Прекращение выплат в 30 тысяч гривен военным в тылу – это справедливость. … Нам с вами еще воевать. Не забывайте, что у нас есть потери. Семьям погибших мы должны заплатить по 15 млн. грн. Раненым тоже. Это серьезная нагрузка на бюджет, мы должны быть к этому готовы. Это сбережение – ресурс, который позволяет нам обеспечить живую ткань сектора безопасности. ВСУ – крупнейший работодатель в стране, а работодатель должен понимать свой ресурс».

Киев, Иван Бабурин

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