Российские силы разбили 10 диверсионно-разведывательных групп ВСУ около Табаевки, Гряниковки, Ольшаны Харьковской области, Артёмовки, Новоселовского и Стельмаховки Луганской Народной Республики. Всего за сутки поражены 87 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, живая сила и техника в 207 районах, сообщило Минобороны РФ.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск нанесла поражение противнику под Берестовым, Синьковкой, Крахмальным Харьковской области и Розовкой в ЛНР. Киевский режим лишился до 60 военных, двух боевых бронемашин.

На Красно-Лиманском направлении группировки войск «Центр» ликвидировали до 130 украинских боевиков, две БМП, три бронемашины около Невского, Новолюбовки, Червонопоповки, Червоной Дибровы в ЛНР, Григоровки Донецкой Народной Республики.

На Донецком направлении «Южная» группировка войск уничтожила более 180 военных противника, два танка, три БМП. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» разбила подразделения противника под Угледаром, Павловкой, Новоселкой в ДНР, Новоданиловкой Запорожской области. ВСУ лишились до 65 человек, танка, двух бронемашин.

На Херсонском направлении артиллерия ликвидировала более 50 украинских боевиков.

За сутки также поражен штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ около поселения Мемрик в ДНР, радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6 под Новоалександровкой в ДНР. ВСУ потеряли две самоходные гаубицы «Акация» и две самоходные гаубицы «Гвоздика», одну гаубицу Д-30 и одну «Мста-Б».

Российские средства ПВО сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS и пять украинских беспилотников в небе над Херсонской и Запорожской областями, ДНР и ЛНР.

Москва, Наталья Рязанова

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