Польша передала Украине еще 10 танков Leopard 2

Польша отправила на Украину вторую часть партии танков Leopard 2 в 14 машин. Киеву передали оставшиеся 10 танков, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Он также объявил о завершении учебного цикла для украинских танкистов.

«Мы передали очередные 10 танков Leopard 2А4 Украине. Польша довела до того, что создан целый батальон танков Leopard 2А4», – цитирует министра ТАСС.

В конце февраля Варшава заявила, что готова поставить Киеву танки в течение месяца несмотря на проблемы с запчастями. На тот момент Польша уже взяла на обучение военных ВСУ, которые должны были научиться работать на немецких Leopard.

Варшава, Наталья Рязанова

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