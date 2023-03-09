ВКС РФ сбили украинские вертолет и истребитель

Истребители ВКС России сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины около Вольнянска Запорожской области. В районе Новогродовки Донецкой Народной Республики был сбит украинский вертолет Ми-8, сообщило Минобороны РФ.

Средства ПВО за сутки перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили пять украинских беспилотников в ДНР, Луганской Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях. Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 102 районах.

Так, ликвидированы две БМП, 13 боевых бронемашин, самоходная гаубица «Гвоздика», три гаубицы Д-20, две – Д-30, одна гаубица Д-1 и одна гаубица «Мста-Б». Также уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, склад боеприпасов ВСУ около Воздвиженки в ДНР.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск ликвидировала до 50 украинских боевиков под Гряниковкой, Першетравневым, Ольшаной Харьковской области, Стельмаховкой в ЛНР.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» при поддержке артиллерии уничтожила до 115 военных ВСУ около Невского, Червоной Дибровы в ЛНР, Торского в ДНР.

На Донецком направлении киевский режим лишился более 135 военных под ударами подразделений «Южной» группировки войск и артиллерии в районах Красного, Семеновки и Первомайского в ДНР.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» поразила противника под Угледаром и Пречистовкой в ДНР, ликвидировав до 65 украинских боевиков.

На Херсонском направлении в ходе комплексного огневого поражения уничтожены четыре боевые бронемашины.

Москва, Наталья Рязанова

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