Марочко: ВСУ бросают своих раненых во время отступления под Кременной

Украинские военные уходят с огневых позиций в районе Кременной «налегке»: бросают своих убитых и раненых товарищей. Боевиков находят российские силы, теснящие ВСУ, рассказал военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«В ходе наступательных действий в кременских лесах нашими военнослужащими выявляется большое количество тел украинских боевиков», – сказал он в беседе с РИА Новости. Вместе с погибшими на позициях остаются раненные, которым украинские военные могли помочь.

Родственники украинских пленных и сами попавшие в плен военные часто просят Россию не возвращать их на Украину. Они делают «страшные» признания об условиях службы и отношении к ним со стороны командования ВСУ.

Москва, Наталья Рязанова

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