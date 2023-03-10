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Пятница, 10 марта 2023, 11:12 мск

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Марочко: ВСУ бросают своих раненых во время отступления под Кременной

Фото: glavcom.ua

Украинские военные уходят с огневых позиций в районе Кременной «налегке»: бросают своих убитых и раненых товарищей. Боевиков находят российские силы, теснящие ВСУ, рассказал военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«В ходе наступательных действий в кременских лесах нашими военнослужащими выявляется большое количество тел украинских боевиков», – сказал он в беседе с РИА Новости. Вместе с погибшими на позициях остаются раненные, которым украинские военные могли помочь.

Родственники украинских пленных и сами попавшие в плен военные часто просят Россию не возвращать их на Украину. Они делают «страшные» признания об условиях службы и отношении к ним со стороны командования ВСУ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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