В Запорожской области назвали слабое место киевского режима

Поставки оружия и боеприпасов для украинских военных в зоне боевых действий сильно зависят от состояния железнодорожной инфраструктуры. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его мнению, приоритетной задачей является уничтожение подобной инфраструктуры. «Железная дорога является основой для режима Зеленского по переброске сил», – полагает политик.

Рогов рассказал, что в последние два-три дня в городе Запорожье удары наносятся по объектам энергоснабжения железной дороги, передает ТАСС. По его словам, сейчас в срочном порядке руководство украинской железной дороги начало использовать для перевозки личного состава ВСУ, боеприпасов и военной техники тепловозы вместо электровозов.

«Косвенное признание поражения этих объектов видно по задержкам и частичному прекращению движения гражданских поездов», – подчеркнул он.

Политик при этом указал, что у Украины достаточно большой парк тепловозов, который позволит частично заменить электропоезда: «Смогут ли они это сделать – покажет ближайшее время».

Рогов также заявил, что следующим этапом должно быть уничтожение железнодорожных путей – «какой-то распределительный узел или важную транспортную артерию быстро не восстановить».

«Если поезда прекращают ходить, по обычным дорогам эти грузы не перевезти. Хочется верить, что следствием ударов российских сил мы увидим и снарядный голод у ВСУ, и отсутствие живой силы противника», – заключил он.

Накануне Минобороны России сообщило, что в результате нанесенного 9 марта «массированного удара возмездия» в ответ на нападение украинских диверсантов на брянские села в том числе была «сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения».

Москва, Наталья Петрова

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