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Четверг, 9 марта 2023, 17:52 мск

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Минобороны рассказало об «акции возмездия» за атаку на Брянскую область

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар возмездия за нападение украинских диверсантов на брянские села. «Кинжалы» поразили базы беспилотников, объекты ВПК и снабжающие их объекты энергетики, сообщило Минобороны России.

Российские военные применили высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Целью удара были ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия ВПК и ряд объектов энергетики, снабжавших оборонные заводы.

«В ответ на организованные киевским режимом террористические акции в Брянской области ВС РФ нанесен массированный удар возмездия. Цель удара достигнута: уничтожены места базирования ударных беспилотников, сорвана переброска резервов и железнодорожные перевозки иностранного вооружения. Также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов», – говорится в сообщении.

Напомним, 2 марта две украинские диверсионные группы проникли в поселки Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области. Диверсанты ВСУ использовали натовское оружие, из которого два мирных жителя убиты, ранен 11-летний мальчик. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по ст. 205 (теракт), ст. 317 (посягательство на жизнь правоохранителей), ст. 167 УК РФ (уничтожение ил повреждение имущества).

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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