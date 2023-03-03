Следкомитет возбудил уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Брянской области

В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Брянской области. Об этом сегодня сообщила пресс-служба СК.

«В Следственном комитете Российской Федерации осуществляется сбор и фиксация доказательств совершения представителями украинских вооруженных формирований преступлений в отношении гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов на территории населенных пунктов Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области. СК России по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества возбуждены уголовные дела (ст.ст. 205, 317, 167 УК РФ)», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Брянской области работает следственная группа, в которую входят следователи, следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата Следкомитете и брянского следственного управления СК.

Ранее сегодня МИД России подтвердил, что диверсанты ВСУ использовали натовское оружие при нападении на села в Брянской области.

«Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули: Киев неоднократно признавал, что его гражданские и военные чиновники действуют с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО.

Накануне украинские диверсанты проникли в два приграничных села Брянской области. Два жителя сел были убиты, ранен 11-летний ребенок.

Москва, Андрей Дорофеев

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