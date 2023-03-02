Украинские диверсанты атаковали два села в Брянской области: захвачены заложники, идет бой

Украинские диверсанты проникли в два приграничных села Брянской области – в одном из них нападавшие взяли в заложники местных жителей. По информации силовых структур, в руках диверсантов могут находиться до шести человек, передает ТАСС. Сейчас идет бой с украинскими боевиками. В ходе боестолкновения есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Позже ФСБ подтвердила, что в Брянской области идет спецоперация по уничтожению украинских диверсантов.

Украинские диверсанты, проникшие из Черниговской области, атаковали села Любечане и Сушаны Климовского района. «Сейчас в заложниках находятся до шести мирных жителей», – сообщили агентству в силовых структурах.

Отмечается, что на территорию Брянской области проникли несколько десятков вооруженных боевиков. «Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с диверсантами», – рассказал собеседник ТАСС, добавив, что среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

«Интерфакс» со ссылкой на очевидцев сообщил о захвате четырех заложников украинской ДРГ в селе Сушаны. Отмечалось, что боевики захватили двоих взрослых и двоих детей. Между тем власти Брянской области не подтверждают эту информацию. «Никто не говорил нам, что есть заложники. Нахожусь в 18 км от населенного пункта Сушаны и там проблемы со связью. Пограничные и военные работают», – сообщил RT глава Новоропской сельской администрации.

В то же время РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило, что, по предварительной данным, несколько человек взяты в заложники в магазине в селе Любечане. Также есть сведения, что украинская ДРГ взяла в заложники фельдшера в селе Любечане и увезла в неизвестном направлении.

ФСБ России позднее сообщила, что в приграничном районе Брянской области проводится операция по уничтожению украинских диверсантов. «В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов», – говорится в сообщении спецслужбы. Подробности спецоперации не приводятся.

Ранее губернатор Брянской области сообщил, что группа украинских диверсантов проникла в село Любечане Климовского района. Они обстреляли движущий автомобиль, в результате один местный житель погиб, ранения получил десятилетний ребенок, уточнил глава региона. Позже СМИ сообщили, что пострадавшая девочка умерла. Власти опровергли эти данные.

Брянск, Наталья Петрова

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