Группа украинских диверсантов проникла в село Любечане Брянской области. Они убили мужчину и ранили ребенка, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«С Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла диверсионно-разведывательная группа. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате один житель погиб, ранен десятилетний ребенок», – написал губернатор в телеграм-канале.

Ребенка доставили в больницу, им занимаются медики. Российские военные проводят «все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы», добавил губренатор.

Российские силы регулярно уничтожают диверсионно-разведывательные группы ВСУ, которые пытаются проникнуть на российские земли с территорий, подконтрольных Киеву. В то же время предотвращены несколько диверсий на территории РФ, подготовленные злоумышленниками.

Брянск, Наталья Рязанова

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