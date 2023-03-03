МИД подтвердил использование оружия НАТО при нападении на Брянскую область

Диверсанты ВСУ использовали натовское оружие при нападении на села в Брянской области, подтвердили в МИД РФ. По их мнению, это делает западные страны соучастниками преступлений киевского режима.

«Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма», – говорится в заявлении на сайте министерства.

В МИД подчеркнули: Киев неоднократно признавал, что его гражданские и военные чиновники действуют с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО. Российские следственные органы уже начали расследование нападение и поиски всех причастных лиц.

«Украинские диверсанты совершили возмутительный террористический акт, который мы решительно осуждаем. Данное преступление не останется безнаказанным», – предупредили в МИД.

Накануне украинские диверсанты проникли в два приграничных села Брянской области. Два жителя сел были убиты, ранен 11-летний ребенок.

Москва, Наталья Рязанова

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