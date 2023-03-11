Армия России нанесла серьезный урон ВСУ – уничтожено до 400 боевиков и разбит склад боеприпасов

Российские войска продолжают наносить авиа и артиллерийские удары по позициям украинской армии на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих убитыми, сообщается в сводке Минобороны России о ходе СВО. В Херсонской области разбит склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ. Всего на Херсонском направлении за минувшие сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, три боевые бронемашины и 14 автомобилей.

Еще более 140 украинских военных уничтожено на Донецком направлении в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой народной республики. ВСУ там также потеряли две боевые бронемашины, четыре пикапа и три автомобиля, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Кроме того, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях российская авиация и артиллерия нанесла поражение подразделениям украинских войск в районах Пречистовки и Угледара в ДНР. Общие суточные потери ВСУ на этих направлениях составили до 70 военнослужащих, три боевые бронемашины, автомобиль и гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении при поддержке артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах Невского и Червоной Дибровы Луганской народной республики. За сутки на этом направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, два пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области и Розовка в ЛНР. Украинские потери противника составили до 50 военнослужащих, пять бронемашин, три автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика».

Всего за сутки ВС России нанесли поражение 75 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах

В районах Константиновки и Приволья в ДНР уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

Силы ПВО России сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», а также перехватили четыре противорадиолокационные ракеты HARM.

Кроме того, за сутки уничтожены 11 украинских беспилотников в Харьковской области, ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

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