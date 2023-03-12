ВС России сбили два украинских вертолета и обезвредили 8 диверсионных групп ВСУ

Российские военные за минувшие сутки пресекли действия пяти диверсионно-разведывательных групп на территории ЛНР и Харьковской области, еще три ДРГ обезврежены в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции. Кроме того, в ДНР поражены пункты управления 111-й бригады теробороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. А в Запорожской и Харьковской областях силами ПВО сбиты два украинских вертолета Ми-8.

За прошедшие сутки удары по подразделениям и военной техники украинской армии были нанесены на всех направлениях боевых действий. Так, на Донецком направлении уничтожено более 220 военных ВСУ, а общие суточные потери украинских войск в зоне СВО составили более 415 человек убитыми.

На Купянском направлении потери ВСУ за сутки составили до 45 боевиков, две боевые бронемашины и 4 автомобиля. На Краснолиманском направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, боевая бронемашина, 4 пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На Донецком направлении ВСУ лишились БМП, трех боевых бронемашин, 7 автомобилей, а также гаубицы Д-30. Суточные потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили свыше 50 боевиков, две боевые бронемашины, 4 автомобиля и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Всего за сутки ВС России нанесли поражение 81 артиллерийскому подразделению ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 157 районах.

Также сообщается, что в районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов группировки ВСУ, размещенный на территории предприятия «Укрэнергочермет».

Средствами ПВО в районах Темировки Запорожской области и Двуречной Харьковской области сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки перехвачено семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также уничтожен украинский беспилотник в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области.

Всего с начала проведения СВО, по информации Минобороны, уничтожены: 400 самолетов, 220 вертолетов, 3385 беспилотников, 411 зенитных ракетных комплексов, 8275 танков и других боевых бронемашин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4326 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8879 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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