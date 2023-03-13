ВС РФ уничтожили более 400 украинских боевиков

Вооруженные Силы РФ уничтожили около 440 украинских боевиков, нанеся поражение живой силе и технике противника в 148 районах. Также ликвидированы 16 вражеских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

На Купянском направлении ВСУ лишились более 60 человек под огнем артиллерии «Западной» группировки войск около Масютовки, Крахмального Харьковской области, Стельмаховки и Розовки Луганской Народной Республики.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» уничтожила до 110 украинских военных и самоходку «Гвоздика» под Невским, Червоной Дибровой в ЛНР, Тернами и Григоровкой Донецкой Народной Республики.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии ликвидировали до 190 боевиков, три танка, две боевые бронемашины, гаубицу «Мста-Б».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях киевский режим лишился до 60 военных, гаубиц Д-20 и Д-30. Авиация и артиллерия группировки войск «Восток» нанесли комплексное поражение подразделениям ВСУ около Угледара в ДНР, Полтавки, Гуляйполя и Щербаков Запорожской области.

На Херсонском направлении уничтожено свыше 20 украинских боевиков, две самоходные гаубицы «Акация» и гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетчики и артиллерия за сутки разбили 76 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а около Первомайского в ДНР – украинский ЗРК «ОСА-АКМ».

Средства ПВО за сутки сбили 12 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракет HARM, а также 16 украинских беспилотников в небе над ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями.

Москва, Наталья Рязанова

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