Украинский главком заявил, что Артемовск (Бахмут) имеет стратегическое значение в обороне

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во вторник, 14 марта, заявил, что оборонительная операция на Артемовском (Бахмутском) направлении имеет важнейшее стратегическое значение, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Залужный написал: «Оборонительная операция на этом (Бахмутском,– приме ред.) направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта».

Киев, Иван Бабурин

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