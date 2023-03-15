Киевский режим отправляет под Купянск Харьковской области принудительно мобилизованных украинцев, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. Многие прибывают в наручниках, некоторых тянут к КПП волоком.

«В район Купянска свозят украинских мобилизованных, которых принудительно включили в состав вооруженных формирований Украины. Привозят их на специализированном автотранспорте, зачастую в наручниках. Нередки случаи, когда их волоком тянут на КПП», – сказал Марочко в беседе с ТАСС.

По его словам, принудительно мобилизованных мужчин привозят в «учреждение закрытого типа» в домашних вещах или без верхней одежды. Из учреждения украинцы выходят уже одетыми «в военную форму украинского образца».

Андрей Марочко рассказал, что украинские военные уходят с огневых позиций в районе Кременной «налегке»: бросают своих убитых и раненых товарищей. Боевиков находят российские силы, теснящие ВСУ.

Москва, Наталья Рязанова

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