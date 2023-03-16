ВКС России сбили украинский МиГ-29

Истребители ВКС России сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины в небе над Нововодяным Луганской народной республики. Также уничтожены девять украинских беспилотников над Харьковской и Херсонской областями, Донецкой народной республикой и ЛНР, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также одна противорадиолокационная ракета HARM», – сказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков во время брифинга.

ВС РФ за сутки нанесли поражение живой силе и технике противника в 186 районах. На Купянском направлении «Западная» группировка войск уничтожила до 50 украинских боевиков и артиллерийскую систему М777 производства США около Гряниковки, Котляровки, Берестового Харьковской области, Новоселовского и Розовки в ЛНР.

На Красно-Лиманском направлении ВСУ лишились более 100 человек, двух БМП, двух боевых бронемашин, самоходной артиллерийской установки «Акация», гаубицы Д-30. Группировка войск «Центр» давила противника под Невским, Червоной Дибровой в ЛНР, Ямполовкой и Григоровкой в ДНР.

На Донецком направлении «Южная» группировка войск при поддержке авиации и артиллерии ликвидировала до 275 украинских военных, два танка, две бронемашины, боевую машину РСЗО «Ураган», гаубицу Д-20, самоходку «Гвоздика» и самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» производства США.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск «Восток» разбила противника около Угледара, Павловки в ДНР, Новоданиловки и Щербаков Запорожской области. Киевский режим лишился до 60 военных, четырех танков, бронеавтомобиля, гаубицы Д-20 и артиллерийской системы М777.

«На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено более 35 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины РСЗО «Град», а также гаубица Д-30», – добавил официальный представитель МО РФ.

Авиация, ракетчики и артиллерия ВС РФ также нанесли поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях. За сутки разбиты: пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, украинский ЗРК «С-300» и ЗРК «Оса-АКМ».

Москва, Наталья Рязанова

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