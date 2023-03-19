Российские истребители сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины

Украинский вертолет Ми-8 был сбит в районе города Купянск в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке о ходе специальной военной операции, опубликованной Минобороны РФ.

Кроме того, средствами ПВО за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха», а также сбито семь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 114-ти районах», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В ходе активных действий группировок войск, под ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожены 290 солдат ВСУ, десятки бронемобилей, пикапов и боевых машин, несколько самоходных гаубиц и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

«В районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области поражены два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны», – добавили в Минобороны.

Москва, Зоя Осколкова

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