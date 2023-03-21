Киевский режим увидел угрозу для своей безопасности в сближении Китая и России

На фоне визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву по приглашению президента России Владимира Путина глава внешнеполитического комитета Верховной Рады от фракции Зеленского Александр Мережко во вторник, 21 марта, заявил, что сближение России и Китая является угрозой для национальной безопасности Украины, – сообщает украинское агентство LIGA.net.

В комментарии агентству украинский народный избранник сказал: «Риски для Украины, безусловно, растут, поскольку, как мы видим, Россия и Китай активно пытаются усилить свое стратегическое партнерство. Китай, в частности, экономически поддерживает Россию и продвигает лицемерный «мирный план», направленный на дипломатическую поддержку агрессора. Сближение РФ и Китая – это серьезная угроза нацбезопасности Украины».

Киев, Иван Бабурин

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