Киевский режим заочно осудил «на 15 лет с конфискацией» два десятка депутатов Госдумы РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник, 21 марта, сообщила, что украинский суд осудил на 15 лет заключения с конфискацией имущества 20 депутатов Госдумы РФ, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении пресс-службы СБУ, в частности, говорится: «На основании собранных доказательств суд признал российских депутатов виновными по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и назначил им 15 лет заключения с конфискацией имущества».

В СБУ пояснили, что украинский суд признал виновными российских депутатов в том, что они «15 февраля прошлого года поддержали постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать независимость временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины, а 22 февраля проголосовали за ратификацию «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между РФ и террористическими организациями ЛНР и ДНР».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»