Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой во вторник, 21 марта, заявил, что Китай не подтверждает телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на вопрос об анонсированном Киевом телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином, Зеленский сказал: «Никакой конкретики, подтверждения пока нет».

«Китаю мы и публично, и по дипломатическим каналам передали нашу формулу мира и приглашаем принять участие в этой формуле. Ожидаем ответа», – отметил также глава киевского режима.

Киев, Иван Бабурин

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