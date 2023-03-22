Кисида пообещал Зеленскому помощь на $500 млн

Япония выделит дополнительную помощь Украине на сумму 500 млн долларов. Японский премьер-министр Фумио Кисида объявил об этом по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

30 млн долларов пройдут через трастовый фонд НАТО и будут потрачены на закупку нелетального оборудования: медицинских товаров, амуниции, бронежилетов, касок. Еще 470 млн будут инвестированы в украинский энергетический сектор. Кисида подчеркнул, что выделенная помощь не предназначена для покупки летальных вооружений, передает телеканал NHK.

Фумио Кисида посетил Киев, прибыв через Польшу. Власти не объявляли официально о его визите из соображений безопасности. Поездку подтвердили, когда премьер-министр уже находился в европейской стране. Визит был анонсирован в январе как «демонстрация вовлеченности японского правительства в поддержку Украины в год председательства Японии в G7».

Токио, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»