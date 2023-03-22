Российская ПВО сбила 26 украинских дронов за сутки

Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 26 украинских беспилотников в небе над Луганской и Донецкой народными республиками, Запорожской и Херсонской областями. Система ПВО сбила три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Малые Крынки Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», – добавил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

За минувшие 24 часа российская авиация, ракетчики и артиллерия нанесли поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах.

На Купянском направлении противник лишился более 50 боевиков около Двуречной, Синьковки, Ольшаны и Котляровки Харьковской области. На Красно-Лиманском направлении российские силы уменьшили группировку ВСУ более чем на 90 человек в районах Червоной Дибровы, Площанки и Кузьмина в ЛНР.

На Донецком направлении ВС РФ активно теснили противника и ликвидировали более 300 украинских военных. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ лишились до 40 человек под Угледаром в ДНР, Зализничным, Малой Токмачкой и Малыми Щербаками Запорожской области.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено до 20 украинских военных.

Также за сутки разбиты семь боевых бронемашин, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и две самоходные гаубицы «Гвоздика», гаубица Д-20 и гаубица Д-30, артиллерийская система М777 производства США.

Кроме того, в Запорожской области уничтожен склад топлива для военной техники, а в Харьковской области – склад боеприпасов для территориальной обороны. На аэродроме «Школьный» в районе Одессы разбиты два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ.

Москва, Наталья Рязанова

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