Армия России сбила украинский Су-24 и за сутки уничтожила свыше 450 военных ВСУ

Украинский военный самолет Су-24 сбит авиацией ВКС России в районе Богуславки Харьковской области, сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции. Общие суточные потери ВСУ на шести направлениях превысили 450 военнослужащих – только на Донецком направлении уничтожено более 250 украинских военных. В результате артиллерийских, ракетных и авиаударов ощутимый урон нанесен вооружению и военной технике украинской армии.

На Купянском направлении потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, БМП, боевая машина РСЗО «Град», артиллерийская система М777 производства США и два пикапа. ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены украинские подразделения ВСУ в районах Артемовки Луганской народной республики, Двуречной и Берестового Харьковской области.

Российская армия ведет активные боевые действия на Красно-Лиманском и Донецком направлениях. Так, на Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих. Кроме того, ВСУ потеряли два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубицу Д-30. Удары штурмовой и армейской авиации и артиллерийский огонь наносились по украинским позициям в районах Червоной Дибровы Луганской народной республики, Ямполовки и Тернов Донецкой народной республики.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки поражены шесть танков, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Ласточкино разбит склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ. Суточные потери ВСУ на этом направлении превысили 250 человек.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены украинские подразделения в районах Угледара и Новомихайловки Донецкой народной республики. Общие потери украинской армии на этих направлениях составили до 50 военнослужащих, один пикап, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, российские военные разгромили склад ГСМ 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Зализничное Запорожской области.

На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 15 украинских военнослужащих и пять автомобилей.

ВС России за прошедшие сутки нанесли поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.

Также сообщается, что силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS.

Всего с начала проведения СВО, по информации российского ведомства, уничтожены: 404 самолета, 224 вертолета, 3544 беспилотника, 414 зенитных ракетных комплексов, 8384 танка, 1071 боевая машина реактивных систем залпового огня, 4415 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9073 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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