Киев хочет вдвое повысить стоимость транзита российской нефти в Европу

Киев хочет вдвое повысить стоимость транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии, Венгрии и Чехии. Трубопроводный оператор «Укртранснафта» намерен увеличить тариф до €27,2 за тонну с 1 апреля, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентства Argus.

Повышение тарифа в Киеве объясняют затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, разрушаемой в ходе военных действий. В «Транснефти», которая традиционно производит оплату за прокачку нефти, поступающей на экспорт из РФ по «Дружбе», сообщили, что компании известно о намерении Украины изменить тарифы, но пока точно не известны параметры индексации.

По данным Argus, график поставок по южной ветке «Дружбы» во втором квартале предусматривает увеличение отгрузок нефти почти на 30%, до 321 тысячи баррелей в сутки (около 4 млн тонн за три месяца). Глава «Транснефти» Николай Токарев подтверждал, что по итогам года поставки по этому направлению ожидаются на прошлогоднем уровне в 12 млн тонн.

Если повышение транзитной ставки будет одобрено, оно станет уже вторым с начала года. Ранее тариф вырос на 18,3%, до €13,6 за тонну. В прошлом году Украина также добилась повышения стоимости прокачки с 1 апреля. Тогда индексация составила почти 28% (до €11,50 за тонну).

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков полагает, что в большей степени намерение Киева повысить тарифы вызвано не политическими причинами, а потребностью в дополнительных средствах. При этом он обратил внимание, что повышение тарифа полностью ляжет на покупателей, так как стоимость прокачки закладывается в цену нефти. Несмотря на то что формально транзит оплачивает «Транснефть», эти деньги компании компенсирует грузоотправитель, который, в свою очередь, получает их от потребителей.

Юшков считает, что даже после подорожания трубопроводный маршрут из России останется выгодным для Венгрии, Словакии и Чехии, так как альтернативные варианты поставок требуют существенных вложений в развитие инфраструктуры.

Киев, Светлана Антонова

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