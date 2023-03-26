Армия России нанесла серьезный урон ВСУ на донецком направлении

Российские войска за последние сутки уничтожили в общей сложности более 400 военнослужащих украинской армии. При этом поражены два склада боеприпасов, военный вертолет и более десятка беспилотников. Самый серьезный урон армия киевского режима понесла на Донецком направлении. Об этом говорится в обновленной сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

Так, на Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, девять боевых бронированных машин, два пикапа, две гаубицы «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, в районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

Вместе с тем на Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами армейской авиации и артиллерии уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре пикапа. Также в районе населенного пункта Лукьянцы Харьковской области поражен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

В то же время на Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, тяжелых огнеметных систем и огнем артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское Луганской народной республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях активными действиями группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения противника около Угледара и Пречистовки в ДНР и вблизи Малиновки Запорожской области. Общие потери противника на данных направлениях составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, самоходная гаубица «Акация», а также одна артиллерийская система М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск нанесено поражение 84-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128-ми районах.

Кроме того, истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Димитров Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Вместе с тем за сутки уничтожены четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в Луганской и Донецкой народных республиках и в Запорожской области.

Москва, Светлана Антонова

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