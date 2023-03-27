Украинские танкисты вернулись после обучения в Великобритании

Первая группа танкистов ВСУ, проходившая обучение у британских инструкторов, вернулась на Украину. Боевиков учили управлять танками Challenger 2 британского производства, пишет Guardian со ссылкой на Минобороны королевства.

Обучение заняло несколько недель. Украинцам объясняли, как управлять танками на разной местности и воевать с их помощью. В Минобороны подчеркнули, что боевиков готовили специально к весеннему контрнаступлению.

Группы украинских военных, направленные в Германию и Испанию для обучения работе на танках Leopard-2, также завершили обучение. Планировалось, что до конца марта они вернуться на Украину.

Канберра, Наталья Рязанова

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