Российские войска за сутки уничтожили в общей сложности более 600 военнослужащих украинской армии. Наибольшие потери – более 400 солдат и наемников – ВСУ понесли на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции. Украинские военные также лишились вертолета Ми-8 и 13 беспилотников.

На Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии поражена живая сила и технике ВСУ в районах Двуречной, Синьковки, Кисловки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики. Потери ВСУ за сутки составили до 65 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная гаубица «Акация» и гаубица Д-30.

Также в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение украинским подразделениям в районах Невского Луганской народной республики, Ямполовки и Григоровки Донецкой народной республики. Уничтожено свыше 85 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении активные действия против ВСУ продолжают подразделения «Южной» группировки войск при поддержки авиации и артиллерии. За сутки ВСУ потеряли на данном направлении более 400 военнослужащих и иностранных наемников, четыре боевые бронемашины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевую машину РСЗО «Град» и гаубицу Д-20.

Вместе с тем на Южно-Донецком и Запорожском направлениях под удары оперативно-тактической и армейской авиации и огонь артиллерии группировки войск «Восток» попали подразделениям ВСУ в районах Владимировки, Новополя Донецкой народной республики, Малой Токмачки и Щербаков Запорожской области. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении украинская армия за сутки лишилась до 30 военнослужащих, двух автомобилей и самоходной гаубицы «Гвоздика».

В течение суток ВС России нанесли поражение 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах.

Системой ПВО в районе Темировки Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8. Кроме того, перехвачены 13 украинских беспилотников в ЛНР и ДНР.

Всего с начала проведения СВО, по данным Минобороны РФ, уничтожены: 404 самолета, 226 вертолетов, 3600 беспилотника, 414 зенитных ракетных комплексов, 8421 танк, 1074 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4447 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9146 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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