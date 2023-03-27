Мэр крупного украинского города рассказал о «тупых» вопросах горожан

Глава администрации украинского Николаева Александр Сенкевич в понедельник, 27 марта, назвал тупыми вопросы горожан о чистой воде, – сообщает ТРК «Март».

В эфире телеканала Сенкевич сказал: «Какие вопросы я называю тупыми? Вопросы, ответы на которые очевидны. Например, задают вопрос, когда будет чистая вода. Когда кончится война, друзья… Ответ очевиден. Если бы у нас была возможность включить… Этот вопрос решается на уровне городского главы, главы ОВА, Офиса президента, международных организаций. ООН этим вопросом занимается!»

«Я вам еще скажу, чтобы вы не задавали этот вопрос – сегодня у нас, даже если появится вода нормального качества, никто не будет анонсировать это», – подчеркнул глава города Николаев.

Николаев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»