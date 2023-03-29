ВС РФ уничтожили 20 украинских диверсантов на боевых машинах под Марьинкой

Мотострелки соединения Южного военного округа при поддержке артиллерии уничтожили группу диверсантов ВСУ под Марьинкой, рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«На Донецком направлении уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника численностью до 20 националистов на боевых машинах. На том же направлении выявлены огневые позиции расчетов автоматических гранатомётов АГС-17 и бронетранспортер ВСУ, которые были поражены», – сказал Бигма.

Около Новомихайловки расчет с беспилотником обнаружил пикап, подвозивший боевиков и оружие на позиции противника. Машину уничтожили.

Ранее на Донецком направлении были ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Москва, Наталья Рязанова

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