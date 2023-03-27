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Понедельник, 27 марта 2023, 13:59 мск

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ВС РФ уничтожили две группы украинских диверсантов под Марьинкой

Российские силы уничтожили две диверсионные группы киевского режима около Марьинки. Также на Донецком направлении разбиты несколько бронеавтомобилей иностранного производства, сообщили в Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Марьинка в результате стрелкового боя при поддержке артиллерии подразделениями мотострелкового соединения ЮВО уничтожено две диверсионно-разведывательных группы ВСУ и несколько бронеавтомобилей марок «Кирпи» и «Хаммер», – рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

На Авдеевском направлении противник лишился скопления военных и техники, они ликвидированы огнем реактивных систем залпового огня артиллерийской бригады ЮВО.

Бывший министр госбезопасности Донецкой народной республики Андрей Пинчук предупредил, что Украина при содействии США и других западных государств готовится развернуть диверсионную и террористическую войну против России. По его словам, взрывы, атаки беспилотников и теракты в новых и центральных регионах РФ стали «пробой пера» для киевского режима.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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