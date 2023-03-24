США и Киев готовятся к диверсионной войне внутри России

Украина при содействии США и других западных государств готовится развернуть диверсионную и террористическую войну против России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, этим действиям можно противостоять только силовыми методами.

«Почему США так делает? Самый правильный ответ – потому что может. Предположение, что это какая-то новая история, связанная с трансформацией США, не соответствует действительности. Более того, подобное агрессивное взаимоотношение с миром заложено вообще в основу существования США как империи, даже не как страны. В качестве примера привел бы известное решение международного суда ООН в отношении США как спонсора терроризма по делу Никарагуа. Решение было 86-го года, а в 84-м они этот процесс реализовали – США там делали все: минировали порты, поставляли оружие, готовили террористические группы «Контрас», все делали», – подчеркнул он.

При этом Пинчук обратил внимание на одну из последних и самых масштабных диверсий США – подрыв газопроводов «Северный поток». «Почему так действуют? Потому что могут. И будут так действовать. И всегда действовали. Как этому противостоять? Тоже быть сильными. Какие-то другие варианты – взывать к справедливости, к нашему историческому праву и так далее – это для нас нужно, чтобы чувствовать свою уверенность в правоте дела, которое мы делаем. Но это символическая часть, а практическая, прагматическая часть – надо быть сильными соразмерно и тогда эта сила уравновешивает беспредел твоего врага», – пояснил он.

В этой связи Пинчук отметил, что России предстоит диверсионная война. «Силу связывает другая сила. Мы должны нарастить свой военный потенциал, отказаться от внутреннего состояния того, что немножко воюем, немножко не воюем. Для наших врагов, противников и третьих сторон – это всегда признак слабости и неуверенности… К сожалению, могу констатировать, что пока проба пера осуществлена в виде взрывов, беспилотников, терактов, связанных с убийствами и на новых территориях, и в центральной части России. И есть признаки того, что эта тенденция будет продолжаться», – считает он.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»