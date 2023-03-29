Перешедший из канонической УПЦ в раскольничью ПЦУ архимандрит назначен врио наместника Киево-Печерской лавры

Архимандрит Авраамий (Лотыш), перешедший из канонической Украинской Православной церкви в раскольничью ПЦУ, назначен врио наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры главой раскольников митрополитом Епифанием, – сообщают украинские СМИ со ссылкой на сообщение ПЦУ.

В сообщении, опубликованном на сайте ПЦУ, в частности, говорится: «Блаженнейший митрополит Епифаний удовлетворил его (Авраамия -ред.) просьбу и благословил отца Авраамия исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в составе Православной церкви Украины».

Сообщается также, что глава украинских раскольников «Епифаний призвал государство оградить наместника и монастырь от возможных провокаций со стороны приверженцев Московского патриархата».

В свою очередь, назначенный врио наместником Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий призвал священнослужителей канонической УПЦ перейти в раскольническую ПЦУ.

Ранее сегодня руководитель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент заявил, что братия категорически против перехода в раскольническую церковь Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»