Силы российской ПВО сбили украинский Ми-8 в Запорожской области и впервые перехватили новую украинскую оперативно-тактическую ракету ракету «Гром-2». Кроме того, российские войска разбомбили хранилище топлива украинских военных в Запорожской области, а в Херсонской области поразили склад с боеприпасами. Об этом сообщает Минобороны России в сводке о ходе спецоперации. ВСУ несут потери на всех направлениях: за сутки уничтожены 570 военнослужащих, в том числе на Донецком направлении – более 340 военных и наемников.

Подразделения «Южной» группировки войск ВС России продолжают вести активные действия на Донецком направлении. Суточные потери украинской техники на этом направлении составили два танка, четыре БМП, шесть боевых бронемашин, девять автомобилей, одна установка РСЗО «Ураган», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Купянском направлении сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, а также два автомобиля. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражена живая сила и техника ВСУ в районах Гряниковки, Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики.

Потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении составили до 130 военнослужащих, две боевые бронемашины, установка РСЗО «Град» и самоходная гаубица «Акация». Поражены украинские позиции в районах Червоной Дибровы, Невского Луганской народной республики, Ямполовки, Торского и Григоровки Донецкой народной республики.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Владимировки, Угледара Донецкой народной республики, Малиновки и Щербаков Запорожской области. За сутки на этих направлениях уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих и две боевые бронемашины.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, 11 автомобилей и три гаубицы Д-30.

Вместе с тем, за сутки ВС России нанесли поражение 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах. В Сумской области российские военные разбили самоходную огневую установку украинского ЗРК «Бук-М1».

Также сообщается, что средствами ПВО России в течение суток перехвачена одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2», три реактивных снаряда HIMARS, а также два украинские беспилотника в ДНР.

Москва, Наталья Петрова

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