Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, комментируя «Бучанский саммит» с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Молдавии Майи Санду, премьер-министров Словакии Эдуарда Хегера, Словении Роберта Голоба и Хорватии Андрея Пленковича, назвал город Буча «витриной горя» для зарубежных партнеров киевского режима, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале в пятницу, 31 марта, Дубинский написал: «Выступления и зарубежные гости в Буче, Ирпене и других громадах – это очень красиво. Только ни в одной из этих громад государство до сих пор не отремонтировало ни один дом. Правительство демонстрирует фейковое сочувствие и помощь перед западными партнерами. Все, что удалось отремонтировать местным владельцам и мэрам, сделано в складчину. Получаются такие себе «потемкинские деревни», только наоборот. Витрина горя».

Киев, Иван Бабурин

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