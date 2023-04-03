Зеленский угрожает «убить всех» россиян, кто не покинет Украину

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Ягодное Черниговской области на брифинге в понедельник, 3 апреля, заявил, что у россиян «еще есть время покинуть Украину, или «мы их убьем», – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ глава киевского режима сказал: «Мы не хотим давать никакой возможности россиянам подготовиться к нашим методам и шагам деоккупации. Мы это сделаем. И они должны знать, что мы это сделаем. У них еще есть время уйти, иначе мы их убьем. Что касается нашего продвижения вперед на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам».

Киев, Иван Бабурин

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