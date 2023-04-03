Зеленский заявил, что ему необходимы «сотни миллиардов долларов»

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Ягодное Черниговской области на брифинге в понедельник, 3 апреля, заявил, что ему необходимы сотни миллиардов долларов для быстрого восстановления государства, – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на вопрос, сколько средств необходимо для восстановления Украины, глава киевского режима сказал: «Я не знаю настоящее количество средств, потому что вы видите: не вся территория деоккупирована. По этой причине я не могу назвать общую сумму денег, в которой мы нуждаемся. Конечно, речь идет о сотнях миллиардов. Мы нуждаемся в деньгах на быстрое восстановление. Сейчас все деньги, которые у нас есть, мы отдаем на поле боя, нашей армии, отдаем на зарплаты, оказываем поддержку нашим учителям, врачам»

«Понимаете, проблема в том, что мы думаем не только о деньгах. Мы должны думать о ментальном здоровье, об экологии – вот что с этим делать», – добавил Зеленский.

Следует отметить, что ранее сегодня агентство Reuters сообщило о том, что генсек НАТО заявил, что страны альянса отправили Украине оружие на общую сумму 65 млрд евро.

Киев, Иван Бабурин

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