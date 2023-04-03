Вслед за Киево-Печерской лаврой киевский режим нацелился на Почаевскую

Группа из тридцати депутатов Верховной Рады Украины в понедельник, 3 апреля, предложила принять обращение к правительству страны о расторжении с Украинской Православной Церковью Московского Патриархата (УПЦ МП) договоров аренды комплексов сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в Черниговской области, – сообщают украинские СМИ.

Согласно публикациям в украинских СМИ, проект постановления № 9179 о предложении расторгнуть договор аренды со второй после Киево-Печерской по значимости лаврой зарегистрирован в украинском парламенте 3 апреля.

«На сайте Рады текст обращения в настоящее время отсутствует», – пишет портал Liga.net

В свою очередь, агентство Интерфакс-Украина сообщает, что «соавторами документа выступили более 30-ти нардепов из разных фракций и групп, в частности, Наталья Пипа, Роман Лозинский, Соломия Бобровская, Ярослав Юрчишин (все из «Голоса»), Никита Потураев, Евгения Кравчук, Василий Вирастюк «Слуга народа», Николай Княжицкий, Ростислав Павленко «Европейская солидарность», Ирина Констанкевич, Игорь Гузь группа «За майбутне», Оксана Савчук (внефракционная).

Ранее сегодня Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) из дома, где он находится под арестом призвал монахов не покидать монастырь,

В видеообращении, размещенном на YouTube-канале лавры наместник говорит: «Дорогие братья и сестры, я вас прошу об одном: ни за что не уходите из Лавры, не становитесь предателями. Я с вами буду общаться. Я благодарен всем, кто имеет хоть малейшее отношение к церкви. Призываю приходить в лавру».

Киев, Иван Бабурин

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