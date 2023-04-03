На Украине заявили о наличии пяти авиабригад, но попросили еще самолетов

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в понедельник, 3 апреля, заявил, что на вооружении Украины в настоящее время находится пять бригад истребителей типа СУ-27 и МИГ-29, но они не помогут в «деоккупации», и поэтому нужно еще, – сообщает телеканал «Киев».

В эфире телеканала Игнат сказал: «Имеем пять бригад истребителей: две бригады СУ-27 и три бригады МИГ-29. Это старые советские истребители 4-го поколения, которые устарели, и морально, и физически. Это не только наши самолеты, но и те, которые нам сегодня передают наши партнеры. Всего порядка 200 летательных аппаратов. Передача Украине со стороны Польши МИГ-29 стала историческим шагом. … МиГ-29 в деоккупации Украины не помогут, но они смогут помочь в выполнении текущих задач ВСУ».

«МиГ-29 – это старые советские истребители, которые морально и физически устарели. Поэтому следующим шагом партнеров должна быть передача Украине современных передовых авиационных платформ, отметили в ВС ВСУ. Безусловно, это первый шаг передачи такого типа вооружений – это знак. Знак для других, что нужно делать второй и третий шаг. Что предполагают следующие шаги? Передачу современных передовых авиационных платформ. Авиационная платформа – это современный многоцелевой самолет, способный выполнить те задания, которые сегодня мы перед собою ставим», – добавил представитель ВВС Украины.

Киев, Иван Бабурин

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