Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предрек «крах России» в течение семи лет, – сообщает в понедельник, 3 апреля The Times.

В интервью изданию Данилов сказал: «Недавняя встреча Владимира Путина с председателем Си Цзиньпином подтвердила то, во что Украина давно верила: Россия слаба и находится на грани распада. … Запад не знает Россию, и Запад боится фрагментации в России. Но этот процесс уже идет. Крах России будет впечатляющим и произойдет в течение трех, пяти или семи лет. Это исторический процесс, и историю не остановить».

Киев, Иван Бабурин

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