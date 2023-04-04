Вице-канцлер ФРГ извинился перед Зеленским

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек во время встречи с Владимиром Зеленским извинился перед ним за задержку в оказании военной помощи, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с главой киевского режима немецкий вице-канцлер сказал: «Германия не сразу стала передавать оружие Украине, но потом изменила позицию и начала помогать. Это заняло очень много времени и было слишком поздно, я знаю это. Я думаю, что не все немецкие политики сказали бы то же самое, но мне очень стыдно, что это произошло слишком поздно. И теперь часть моей работы в последний год – помогать, чтобы украинцы получали оружие так быстро, как это возможно».

Киев, Иван Бабурин

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