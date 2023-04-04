Киевский режим решил принудительно эвакуировать детей из подконтрольной части Донбасса

Украинское министерство по вопросам реинтеграции во вторник, 4 апреля, объявило о принудительной эвакуации детей из 21 населенного пункта из части Донецкой области, временного находящейся под контролем киевского режима, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении пресс-службы министерства, в частности, говорится: «Решение об эвакуации было принято на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения. Члены штаба единогласно поддержали решение Донецкой ОВА об объявлении обязательной эвакуации 126 детей из 21 населенного пункта Донбасса, где ситуация с безопасностью остается критической».

Киев, Иван Бабурин

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